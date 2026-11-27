Türkiyə Monteneqro vətəndaşları üçün viza tələbini bərpa edib
Region
- 27 noyabr, 2026
- 03:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə adi pasporta malik Monteneqro vətəndaşları üçün viza tələbini bərpa edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı qərar "Resmi Gazete"də yayımlanıb.
Qərara əsasən, iki ölkə arasında viza rejiminin qarşılıqlı ləğv edilməsi ilə bağlı sazişin Monteneqronun ümumi (adi) pasportuna malik vətəndaşlarına şamil edilən müddəalarının tətbiqi dayandırılıb.
Qeyd edək ki, qərar xüsusi, xidməti və diplomatik pasport sahiblərinə şamil edilmir.
Qərar Monteneqronun Avropa İttifaqına uyğunlaşma prosesi çərçivəsində Türkiyənin adi pasportlu vətəndaşları üçün viza tələbini bərpa etməsinə qarşılıq kimi qəbul edilib.
Son xəbərlər
04:14
Koşta: 24 Aİ ölkəsi 2027-ci il üçün Ukraynaya əlavə kreditin ayrılmasını dəstəkləyibDigər ölkələr
03:39
Türkiyə Monteneqro vətəndaşları üçün viza tələbini bərpa edibRegion
03:22
Estoniya xarici işlər naziri Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
03:11
Mask hər il ABŞ-dəki uşaqlara "SpaceX" səhmlərini hədiyyə edəcəyinə söz veribDigər ölkələr
02:42
Serbiyada "Informer" telekanalının baş redaktoru həbs edilibDigər ölkələr
02:28
Gürcüstanda keçirilən "Beşiktaş" – "Hapoel" matçında baş verən qarşıdurmada 16 nəfər saxlanılıbRegion
02:00
UEFA Konfrans Liqasında IV turun oyunları keçirilibFutbol
01:58
UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İsrail klubunu məğlub edibFutbol
01:35
Parisdə minlərlə məktəbli və tələbə etiraz aksiyası keçiribDigər ölkələr