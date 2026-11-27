Koşta: 24 Aİ ölkəsi 2027-ci il üçün Ukraynaya əlavə kreditin ayrılmasını dəstəkləyib
- 27 noyabr, 2026
- 04:14
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Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta bildirib ki, Aİ üzvü 24 ölkə 2027-ci ildə maliyyələşdirmə üçün Ukraynaya 45 milyard avro məbləğində əlavə kreditin verilməsi barədə Avropa Komissiyasının təklifini dəstəkləyib.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Koşta bu barədə Aİ-nin xüsusi sammitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
"Biz Avropa Komissiyasının Ukraynaya əlavə kreditin verilməsi barədə təklifini müzakirə etdik. 24 üzv dövlət bu təklifi dəstəklədi", - Koşta bildirib.
Onun sözlərinə görə, Bolqarıstan Ukraynada bolqar milli azlığının yaşadığı bölgələrə xüsusi diqqət yetirərək təşəbbüsün yalnız qeyri-hərbi maliyyələşdirmə hissəsində iştirak edəcək.
Koşta əlavə edib ki, Aİ liderləri dekabr ayında bu məsələni yenidən müzakirə edəcəklər.
2027-ci il üçün Ukraynanın əlavə maliyyələşdirilməsi məsələsi Aİ sammitinin gündəliyinin əsas bəndlərindən biri idi. Aİ-nin üç ölkəsi - Macarıstan, Çexiya və Slovakiya yeni kreditləşmədə iştirakdan imtina ediblər.