Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в готовности Ирана заключить соглашение с Вашингтоном о прекращении конфликта.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в ходе поздравления военнослужащих США с Днем благодарения.

"Мы даем им все возможности для заключения сделки и спасения жизней множества людей. Но я не уверен, что они этим воспользуются", - сказал Трамп.

При этом глава Белого дома заявил, что США близки к победе.