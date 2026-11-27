Лидеры Евросоюза не смогли достичь соглашения по новому долгосрочному бюджету ЕС на 2028-2034 годы, переговоры по его ключевым параметрам будут продолжены.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс конференции по итогам специального саммита ЕС.

"Мы провели очень интересное обсуждение как на пленарном заседании, так и в отдельных рабочих группах, но соглашения достичь не удалось", - сказал Кошта.

По его словам, дискуссия была сосредоточена на трех основных вопросах: общем объеме бюджета, распределении средств между различными направлениями и сбалансированном пакете новых собственных ресурсов Евросоюза.

Кошта отметил, что по вопросу общего объема бюджета некоторые страны выступили за дальнейшее сокращение расходов, тогда как большинство государств возразили против дополнительных урезаний. Некоторые участники переговоров даже предложили пересмотреть ранее запланированные сокращения, прежде всего в финансировании политики сплочения.

"Подавляющее большинство государств-членов выступило против сокращения финансирования сельского хозяйства и политики сплочения", - добавил глава Евросовета.

По вопросу новых собственных ресурсов ЕС работа также будет продолжена.