Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перспективы дальнейшего военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы подробно обсудили это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли данная тема в ходе встречи с генсеком НАТО.

Комментируя возможность сокращения численности американских войск в Европе, глава Белого дома отметил, что союзники по НАТО не оказывали Вашингтону достаточной поддержки в конфликте с Ираном. Вместе с тем, по его словам, договоренности по Гренландии повлияли на его позицию.