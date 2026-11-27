Трамп и Рютте обсудили дальнейшее военное присутствие США в Европе
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 07:49
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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перспективы дальнейшего военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
"Мы подробно обсудили это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли данная тема в ходе встречи с генсеком НАТО.
Комментируя возможность сокращения численности американских войск в Европе, глава Белого дома отметил, что союзники по НАТО не оказывали Вашингтону достаточной поддержки в конфликте с Ираном. Вместе с тем, по его словам, договоренности по Гренландии повлияли на его позицию.
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