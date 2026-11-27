В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в села Венгли, Чылдыран, Колатаг и Гейвалы Агдеринского района, села Бадара, Ханюрду и Ханабад Ходжалинского района, город Ходжавенд и село Гузейхырман Ходжавендского района.

На данном этапе в село Венгли переселены 10 семей (42 человека), Чылдыран - 15 семей (49 человек), Колатаг - две семьи (6 человек), Гейвалы - одна семья (1 человек).

В село Бадара переселены четыре семьи (7 человек), Ханюрду - девять семей (32 человека), Ханабад - восемь семей (33 человека).

В город Ходжавенд переселены семь семей (30 человек), в село Гузейхырман - 17 семей (71 человек).

Всего на данном этапе в родные края возвращается 73 семьи - 271 человек.

Жители, вернувшиеся на родную землю, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров, освободивших наши земли от оккупации, и почтили светлую память шехидов, отдавших жизнь за Родину.