Дональд Трамп заявил о поддержке США союзниками по НАТО в конфликте с Ираном
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 06:25
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Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона по НАТО стали активнее оказывать поддержку Соединенным Штатам в конфликте с Ираном.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
"Они не слишком нам помогали с Ираном. А теперь они вовлечены в это вместе с нами. Они вовлечены в различных частях Ирана. И они справляются отлично", - сказал Трамп.
При этом глава Белого дома не уточнил, в чем именно заключается содействие союзников по Североатлантическому альянсу.
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