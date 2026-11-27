Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона по НАТО стали активнее оказывать поддержку Соединенным Штатам в конфликте с Ираном.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Они не слишком нам помогали с Ираном. А теперь они вовлечены в это вместе с нами. Они вовлечены в различных частях Ирана. И они справляются отлично", - сказал Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, в чем именно заключается содействие союзников по Североатлантическому альянсу.