У берегов Кубы потерпело крушение судно под флагом Панамы
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 05:51
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Контейнеровоз Halima под флагом Панамы с экипажем из 16 человек потерпел крушение у берегов Кубы.
Как передает Report, об этом сообщил кубинский информационный портал Cubadebate в своем Telegram-канале.
Судно, эксплуатируемое компанией Sidra Line, потерпело крушение ранним утром 26 ноября примерно в трех морских милях (5,6 км) к северу от бухты Кабаньяс в провинции Артемиса, к западу от Гаваны.
На борту судна находились 208 контейнеров. Члены экипажа являются гражданами Египта и Индонезии.
Информация о судьбе членов экипажа не приводится. Официальных заявлений кубинских властей по поводу происшествия пока не поступало.
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