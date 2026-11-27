Контейнеровоз Halima под флагом Панамы с экипажем из 16 человек потерпел крушение у берегов Кубы.

Как передает Report, об этом сообщил кубинский информационный портал Cubadebate в своем Telegram-канале.

Судно, эксплуатируемое компанией Sidra Line, потерпело крушение ранним утром 26 ноября примерно в трех морских милях (5,6 км) к северу от бухты Кабаньяс в провинции Артемиса, к западу от Гаваны.

На борту судна находились 208 контейнеров. Члены экипажа являются гражданами Египта и Индонезии.

Информация о судьбе членов экипажа не приводится. Официальных заявлений кубинских властей по поводу происшествия пока не поступало.