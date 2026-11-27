Бывшие вынужденные переселенцы, возвращающиеся на освобожденные от оккупации территории, испытывают неописуемую радость.

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами заявила бывшая вынужденная переселенка Дурна Казымова, возвращающаяся в Ходжалы.

Она отметила, что покинула родные края в возрасте 26 лет, а возвращение спустя долгие годы вызывает у нее непередаваемые чувства. По словам Д. Казымовой, жизнь в вынужденном переселении оставила глубокие душевные раны, но теперь пришло время их залечить.

Возвращающаяся в Агдере бывшая вынужденная переселенка Саадат Ашрафова также призналась, что испытывает чувства, которые невозможно описать словами.

"Да упокоит Аллах души шехидов, благодаря которым мы дожили до этого дня, а ветеранам желаю крепкого здоровья", - подчеркнула С. Ашрафова.

Захида Мирзоева, возвращающаяся в Ходжавендский район, отметила, что ее радости нет предела. Она выразила удовлетворение созидательными работами, проводимыми на освобожденных территориях, подчеркнув, что для возвращающихся жителей созданы все необходимые условия.

Житель Агдере Сахиб Гулиев рассказал, что за более чем 30 лет жизни в вынужденном переселении потерял мать, сестру и брата.

"Я возвращаюсь на родную землю и знаю, что души моих ушедших близких радуются", - сказал С. Гулиев.

Возвращающиеся в родные края жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.