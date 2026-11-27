Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) весной 2027 года начнет новый набор астронавтов, в том числе для участия в программах освоения Луны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

Число кандидатов, которых планируется зачислить в отряд астронавтов, пока не уточняется.

К участию в конкурсе будут допускаться не только специалисты с естественно-научным или техническим образованием, но и представители гуманитарных специальностей. Такой подход обусловлен необходимостью привлечения специалистов различных профилей к реализации программ освоения Луны.

Требования к состоянию здоровья кандидатов также смягчены. Вместе с тем претенденты должны обладать хорошим зрением, слухом и быстрой реакцией.

Конкурсный отбор будет проходить в четыре этапа. Кандидаты, успешно прошедшие все испытания, приступят к специальной подготовке.

В ходе предыдущего набора, объявленного в 2021 году, заявки на участие в конкурсе подали более 4 тыс. человек, из которых были отобраны два кандидата.