Япония начнет новый набор астронавтов для освоения Луны
- 27 ноября, 2026
- 08:51
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) весной 2027 года начнет новый набор астронавтов, в том числе для участия в программах освоения Луны.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
Число кандидатов, которых планируется зачислить в отряд астронавтов, пока не уточняется.
К участию в конкурсе будут допускаться не только специалисты с естественно-научным или техническим образованием, но и представители гуманитарных специальностей. Такой подход обусловлен необходимостью привлечения специалистов различных профилей к реализации программ освоения Луны.
Требования к состоянию здоровья кандидатов также смягчены. Вместе с тем претенденты должны обладать хорошим зрением, слухом и быстрой реакцией.
Конкурсный отбор будет проходить в четыре этапа. Кандидаты, успешно прошедшие все испытания, приступят к специальной подготовке.
В ходе предыдущего набора, объявленного в 2021 году, заявки на участие в конкурсе подали более 4 тыс. человек, из которых были отобраны два кандидата.