Война в Йемене может завершиться в кратчайшие сроки, если поддерживаемые Ираном хуситы согласятся на мирный план ООН и сядут за стол переговоров.

Как передает Report, об этом заявил представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией генерал-майор Турки аль-Малики в интервью Reuters.

"Если хуситы решат следовать дорожной карте вместе с правительством Йемена, война может закончиться... завтра", - сказал он, подчеркнув, что дипломатическое урегулирование остается предпочтительным вариантом.

По словам аль-Малики, до достижения договоренностей коалиция продолжит оказывать круглосуточную воздушную поддержку йеменским правительственным силам, наносить удары по военной инфраструктуре хуситов и снижать их возможности атаковать саудовские города.

Он также заявил, что Эр-Рияд установил "красную черту" вокруг Адена - временной столицы международно признанного правительства Йемена. Коалиция, по его словам, сделает все возможное, чтобы защитить город от наступления хуситов, силы которых находятся примерно в 60 км от него.

Аль-Малики исключил возможность отправки дополнительных саудовских сухопутных войск в Йемен, отметив, что правительственные силы страны располагают достаточными людскими и военными ресурсами. При этом он признал наличие проблем с координацией и тактических ошибок в действиях йеменской армии.

Представитель коалиции также опроверг сообщения о нехватке у Саудовской Аравии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

"Мы закупаем оружие. Это происходит в рамках межправительственного соглашения, и у нас нет дефицита. Я уверяю вас, что у нас есть возможность защитить нашу страну", - заявил он.

Комментируя атаки хуситов на саудовские объекты, аль-Малики назвал их не военными операциями, а террористическими актами против гражданского населения и инфраструктуры.