Sabahkı hava meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər
Sağlamlıq
- 29 noyabr, 2026
- 15:27
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Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
"Report" Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 30-da Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir.
Belə hava şəraiti bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
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