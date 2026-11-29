İkinci "INMerge" İnvestisiya Forumu qlobal investorları Bakıda bir araya gətirib
- 29 noyabr, 2026
- 14:27
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"PASHA Holding"in təşkilatçılığı ilə 29 noyabr 2026-cı il tarixində "The Ritz-Carlton, Baku" hotelində ikinci "INMerge" İnvestisiya Forumu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, ötən il ilk dəfə təşkil olunan forumun yaratdığı əməkdaşlıq platformasını daha da genişləndirən builki tədbir 14 ölkədən 150-dən çox iştirakçını bir araya gətirib.
İştirakçıların təmsil etdikləri qurumların idarə etdiyi aktivlərin ümumi dəyəri 700 milyard ABŞ dollarını ötür. Forumda ilkin mərhələdən inkişaf mərhələsinədək müxtəlif mərhələlərdə startaplara investisiya yatıran vençur kapitalı fondlarının 45 idarəedici tərəfdaşı (GP), banklar, inkişaf bankları və suveren investisiya fondları da daxil olmaqla, 16 institusional investor (LP), korporativ vençur investisiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən 7 şirkət, eləcə də dövlət qurumlarının və innovasiya ekosisteminin nümayəndələri iştirak ediblər.
Gün ərzində davam edən forumun proqramı regionun inkişaf edən investisiya mühitinin və qlobal kapital bazarlarına inteqrasiya imkanlarının müzakirəsinə həsr olunub. Proqram KPMG-nin regionun investisiya mühitinə dair icmalı ilə başlayıb, daha sonra RISE tərəfindən Azərbaycan və Gürcüstanda vençur kapitalı bazarının mövcud vəziyyətinə dair təqdimatla davam edib.
Panel müzakirələrində regionun beynəlxalq kapitala çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, erkən mərhələdə fəaliyyət göstərən investorların perspektivli investisiya imkanlarını bazar tərəfindən geniş tanınmazdan əvvəl müəyyən etməsi, eləcə də ayrı-ayrı inkişaf etməkdə olan frontier bazarlarının vahid və investorlar üçün cəlbedici regional vençur bazarında birləşdirilməsi imkanları diqqət mərkəzində olub.
Forum növbəti investisiya dövrünün perspektivlərinə həsr olunan müzakirə ilə yekunlaşıb. İştirakçılar süni intellekt sahəsinə yönələn hazırkı investisiya dalğasından sonrakı mərhələdə investorların diqqətini cəlb edə biləcək texnologiya və sektorları nəzərdən keçiriblər.
Forumda Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu, Türk İnvestisiya Fondu, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA), "PASHA Financial Holding", Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SİM), "Bir Ecosystem", "PAŞA Bank", "Alem Ventures", "Sturgeon Capital", "500 Global", "212" və digər nüfuzlu qurumların nümayəndələri iştirak ediblər.
İkinci dəfə təşkil olunan "INMerge" İnvestisiya Forumu miqyasını və beynəlxalq əhatə dairəsini genişləndirməklə Bakının aparıcı regional investisiya mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Forum Mərkəzi Avrasiya, Yaxın Şərq və qlobal kapital bazarları arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, uzunmüddətli investisiya tərəfdaşlıqlarının qurulması və regionda beynəlxalq investisiya əməkdaşlığının inkişafı üçün mühüm platforma rolunu oynayır.