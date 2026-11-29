Alfadco Sisse karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər
Futbol
- 29 noyabr, 2026
- 14:30
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İtaliya A Seriyasında "Milan"ın formasını geyinən forvard Alfadco Sisse karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi "Çelsi" ilə yanaşı, "Brayton" da 20 yaşlı hücumçunun transferində maraqlıdır.
Oyunçunun "Milan"la müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayında başa çatacaq.
Qeyd edək ki, A.Sisse cari mövsüm İtaliya çempionatında 10 matçda meydana çıxıb və 6 qol vurub. Futbolçunun dəyəri 20 milyon avro qiymətləndirilir.
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