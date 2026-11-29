"Bavariya"nın futbolçusu Konrad Laymer qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
Futbol
- 29 noyabr, 2026
- 15:12
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Almaniya təmsilçisi "Bavariya"nın heyətində çıxış edən Konrad Laymer qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Avstriya millisinin oyunçusu Bundesliqada səfərdə "Hamburq"la heç-heçə (0:0) etdikləri matçda xəsarət alıb. Sağ topuq oynağında vətər çıxığı diaqnozu qoyulan idmançının cərrahi əməliyyat keçirəcəyi bildirilib.
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