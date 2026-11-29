Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении предприятия "КуйбышевАзот" в Тольятти Самарской области России.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", на территории завода произошли многочисленные взрывы и начался масштабный пожар.

В ГУР заявили, что предприятие относится к крупнейшим объектам химической промышленности России и производит сырьевые компоненты для взрывчатых веществ и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды, используемые в ракетной отрасли.

Кроме того, Силы обороны Украины сообщили об ударах по военной логистике российских войск. В Брянской области РФ были поражены три топливозаправщика, обеспечивающие доставку горючего военной технике на передовой.

Также нанесены удары по складам материально-технических средств в районе Макеевки Донецкой области и Екатериновки Луганской области Украины. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.