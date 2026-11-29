Япония планирует выделить менее 60 трлн иен (около $376 млрд) на оборону в течение пяти лет, начиная с 2027 финансового года. Однако США считают эту сумму недостаточной для укрепления военного потенциала страны.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник.

По его словам, окончательный объем расходов пока не определен.

В начале ноября команда премьер-министра Японии Санаэ Такаити предложила установить оборонные расходы на уровне около 56 трлн иен на ближайшие пять лет. Эта сумма значительно ниже оценки Министерства обороны, которому для закупки вооружений и военной техники требуется 70–80 трлн иен. План перевооружения правительства предусматривает масштабные закупки беспилотников, боеприпасов и ракет для подготовки к возможному затяжному конфликту.

Первоначальный план вызвал разногласия внутри правящей коалиции - Либерально-демократической партии и Партии инноваций Японии. Последняя намерена добиваться выделения не менее 70 трлн иен. Окончательное решение остается за Такаити, которая также стремится обеспечить финансирование обещанного снижения налога на потребление.

Вашингтон полагает, что расходы менее 60 трлн иен не позволят Токио в достаточной мере укрепить обороноспособность. Этот вопрос может обсуждаться во время визита главы Пентагона Пита Хегсета в Японию 8 декабря.

Действующая оборонная программа на 2023–2027 годы предусматривает расходы на сумму около 43 трлн иен.

Администрация президента США Дональда Трампа призывает союзников повысить оборонные расходы до 3,5% ВВП и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.