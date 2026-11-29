Военнослужащие Израиля и США впервые интегрировали технологии искусственного интеллекта в совместные учения по кибербезопасности CyberDome.

Как передает Report, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Согласно информации, в учениях на базе специализированного киберцентра в США приняли участие более 100 специалистов из Управления телекоммуникаций и киберзащиты ЦАХАЛ и Кибернетического командования США. Военные отрабатывали координацию действий и обмен разведывательной информацией при отражении сложных атак на военные сети и критическую инфраструктуру с учетом технологических изменений и ситуации в регионе за последние три года.

Отмечается, что впервые в программу были включены инструменты искусственного интеллекта, применявшиеся как для оборонительных, так и для наступательных задач.

В Объединенном управлении киберзащиты ЦАХАЛ отметили, что ИИ позволяет быстрее выявлять и анализировать угрозы, а также повышает точность реагирования на кибератаки.

Учения CyberDome проводятся ежегодно с 2015 года и направлены на укрепление сотрудничества Израиля и США в сфере кибербезопасности.