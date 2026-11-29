Число пострадавших в ходе беспорядков на акции протеста в албанской столице Тиране возросло до 61 человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социального благополучия Албании.

По данным ведомства, среди обратившихся за медицинской помощью полицейские, участники акции, журналисты, сотрудники служб безопасности, депутаты и прохожие.

В настоящее время госпитализированы пять человек: полицейский, двое участников протеста, журналист и прохожий. Остальные пациенты после оказания помощи были выписаны.

По данным местной полиции, в связи с беспорядками были задержаны 31 человек, 12 из них впоследствии арестованы, 19 привлечены к ответственности в административном порядке. Отмечается, что арестованные совершали нападения на правоохранителей с применением пиротехники, коктейлей Молотова и других предметов, блокировали движение транспорта и повреждали общественное имущество.

Напомним, что 28 ноября, в День независимости Албании, многотысячная антиправительственная акция протеста в Тиране переросла в столкновения с полицией, в результате которых пострадали десятки человек.