В Баку и на Абшероне объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Экология
- 29 ноября, 2026
- 17:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В связи с сильным ветром, ожидаемым с вечера 30 ноября до вечера 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, объявлен желтый уровень погодной опасности.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Так, в столице и на полуострове, а также в Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Джалилабаде, Мингячевире, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/сек.
Последние новости
18:18
Число умерших от лихорадки Эбола в Конго превысило 6 тыс. человекДругие страны
18:00
Фото
Азербайджан и Перу впервые провели консульские консультацииВнешняя политика
17:45
В Баку и на Абшероне объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветраЭкология
17:30
В Албании число пострадавших в ходе протестов превысило 60 человекДругие страны
17:27
В Азербайджане из-за осадков и тумана ухудшится видимость на дорогахИнфраструктура
17:11
В МИД Грузии выразили сожаление послу Турции в связи с инцидентом с болельщиками в БатумиВ регионе
16:55
Kyodo: США недовольны пятилетним оборонным бюджетом ЯпонииДругие страны
16:42
Израиль и США впервые задействовали ИИ в совместных учениях по киберзащитеДругие страны
16:28
КСИР: В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на минеВ регионе