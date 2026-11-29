На автомобильных дорогах Азербайджана 30 ноября из-за осадков и тумана местами ожидается ухудшение видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в некоторых горных и предгорных районах в связи с непогодой ожидается снижение дальности видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.