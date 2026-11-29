В Азербайджане из-за осадков и тумана ухудшится видимость на дорогах
Инфраструктура
- 29 ноября, 2026
- 17:27
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На автомобильных дорогах Азербайджана 30 ноября из-за осадков и тумана местами ожидается ухудшение видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в некоторых горных и предгорных районах в связи с непогодой ожидается снижение дальности видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.
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