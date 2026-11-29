Число погибших в результате крупнейшей в истории Демократической Республики Конго вспышки лихорадки Эбола достигло 6025 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные.

Отмечается, что количество подтвержденных случаев заражения превысило 12,2 тыс. в восьми провинциях страны.

Нынешняя, 17-я по счету, вспышка Эболы началась 15 мая текущего года. Ее причиной стал редкий штамм вируса Бундибугио, против которого пока не существует вакцины или протокола лечения.

По данным властей, уровень смертности составляет около 49%. Распространению инфекции способствуют нехватка финансирования, недоверие населения к медицинским учреждениям и нестабильная обстановка в отдельных регионах.

Нынешняя вспышка стала второй по масштабам после эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах, которая унесла жизни более 11 тыс. человек.