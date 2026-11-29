Konqoda Eboladan ölənlərin sayı 6 000 nəfəri ötüb
- 29 noyabr, 2026
- 18:25
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Konqo Demokratik Respublikası tarixində ən böyük Ebola epidemiyasından ölənlərin sayı 6 025 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" rəsmi məlumatlara istinadən məlumat yayıb.
Ölkənin səkkiz əyalətində təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 12 200-ü keçib.
Hazırkı, 17-ci Ebola epidemiyası mayın 15-də elan edilib. Buna hazırda təsdiqlənmiş peyvənd və ya spesifik müalicə üsulu olmayan Bundibuqio virusu səbəb olur.
Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, ölüm nisbəti təxminən 49 % təşkil edir. Bir çox xəstə tibbi yardıma çox gec müraciət edir və ya ümumiyyətlə müalicə olunmur. Afrikanın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin məlumatına görə, ölüm hallarının 60 %-dən çoxu səhiyyə müəssisələrindən kənarda baş verir.
İnfeksiyanın yayılması maliyyə çatışmazlığı, səhiyyə müəssisələrinə ictimai inamsızlıq və bəzi bölgələrdə qeyri-sabitliklə əlaqədardır. Noyabrda bir neçə səhiyyə işçisi silahlı toqquşmalar səbəbindən İturi əyalətindəki xəstəxanada qalıb.
Hazırkı kütləvi yoluxma 2014-2016-cı illərdə Qərbi Afrikada 11 mindən çox insanın həyatına son qoyan Ebola epidemiyasından sonra ikinci ən böyük epidemiyadır.