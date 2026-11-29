Nəbi İsgəndərov Dünya Kubokunda yarımfinala yüksəlib
Fərdi
- 29 noyabr, 2026
- 17:18
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Azərbaycan millisinin boksçusu Nəbi İsgəndərov (70 kq) Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə təşkil olunan Dünya Kubokunda yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından bildirilib.
Yarışın ikinci günündə mübarizəyə qoşulan idmançı 1/4 finalda Çexiya təmsilçisi Kelvin Sokessa ilə üz-üzə gəlib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən boksçu yekunda 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27) hesabı ilə qələbə qazanaraq özü üçün azı bürünc medalı təmin edib.
O, dekabrın 1-də final uğrunda özbəkistanlı Abdullah Madaminovla döyüşəcək.
Qeyd edək ki, bir gün öncə Məhəmməd Abdullayev (+90 kq) də yarımfinala adlayıb.
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