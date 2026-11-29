Боксер сборной Азербайджана Наби Искендеров (70 кг) завоевал путевку в полуфинал Кубка мира в столице Узбекистана Ташкенте.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Во второй день соревнований спортсмен в четвертьфинале встретился с представителем Чехии Келвином Сокессой. Завершив все 3 раунда в свою пользу, боксер обеспечил себе бронзовую медаль турнира.

В полуфинале Н. Искендеров 1 декабря встретится с узбекистанцем Абдуллахом Мадаминовым.

Отметим, что днем ранее Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) также вышел в полуфинал.