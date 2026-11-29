Азербайджанский боксер Наби Искендеров вышел в полуфинал Кубка мира в Ташкенте
Индивидуальные
- 29 ноября, 2026
- 18:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Боксер сборной Азербайджана Наби Искендеров (70 кг) завоевал путевку в полуфинал Кубка мира в столице Узбекистана Ташкенте.
Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.
Во второй день соревнований спортсмен в четвертьфинале встретился с представителем Чехии Келвином Сокессой. Завершив все 3 раунда в свою пользу, боксер обеспечил себе бронзовую медаль турнира.
В полуфинале Н. Искендеров 1 декабря встретится с узбекистанцем Абдуллахом Мадаминовым.
Отметим, что днем ранее Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) также вышел в полуфинал.
Последние новости
19:38
Фото
Азербайджанская делегация ознакомилась в Ташкенте с историей и культурой УзбекистанаKультурная политика
19:23
В Баку на проспекте Гейдара Алиева возник затор из-за ДТППроисшествия
19:15
Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сумгайыт" в последнем матче 13-го тураФутбол
18:58
Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты на добычу нефти на январь 2027 года - ОбновленоЭнергетика
18:55
Фото
В рамках инициативы "Открой для себя Азербайджан" организован поход к озеру ГаранохурЭкология
18:43
Лыжник Клебо повторил абсолютный рекорд Бьорген по выигранным гонкам на Кубке мираИндивидуальные
18:39
Кобахидзе заявил о важности отношений с Азербайджаном для энергобезопасности ГрузииВ регионе
18:38
Азербайджанский боксер Наби Искендеров вышел в полуфинал Кубка мира в ТашкентеИндивидуальные
18:30
Синоптики предупредили о ливнях и селях в ряде регионов АзербайджанаЭкология