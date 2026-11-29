Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил абсолютный рекорд восьмикратной олимпийской чемпионки соотечественницы Марит Бьорген по количеству побед на Кубке мира.

Как сообщает Report, 11-кратный олимпийский чемпион cегодня одержал 114-ю победу (с учетом "Тур Де Ски").

Победу норвежец одержал в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027, который проходит в Руке, Финляндия.

Йоханнес преодолел дистанцию за 45 минут 14,0 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Иверсен, отстав от лидера на 0,2 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 0,5 секунды.

Бьорген является восьмикратной победительницей Олимпийских игр, она завершила карьеру в 2018 году.