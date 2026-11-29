Лыжник Клебо повторил абсолютный рекорд Бьорген по выигранным гонкам на Кубке мира
Индивидуальные
- 29 ноября, 2026
- 18:43
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил абсолютный рекорд восьмикратной олимпийской чемпионки соотечественницы Марит Бьорген по количеству побед на Кубке мира.
Как сообщает Report, 11-кратный олимпийский чемпион cегодня одержал 114-ю победу (с учетом "Тур Де Ски").
Победу норвежец одержал в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027, который проходит в Руке, Финляндия.
Йоханнес преодолел дистанцию за 45 минут 14,0 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Иверсен, отстав от лидера на 0,2 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 0,5 секунды.
Бьорген является восьмикратной победительницей Олимпийских игр, она завершила карьеру в 2018 году.
Последние новости
19:38
Фото
Азербайджанская делегация ознакомилась в Ташкенте с историей и культурой УзбекистанаKультурная политика
19:23
В Баку на проспекте Гейдара Алиева возник затор из-за ДТППроисшествия
19:15
Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сумгайыт" в последнем матче 13-го тураФутбол
18:58
Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты на добычу нефти на январь 2027 года - ОбновленоЭнергетика
18:55
Фото
В рамках инициативы "Открой для себя Азербайджан" организован поход к озеру ГаранохурЭкология
18:43
Лыжник Клебо повторил абсолютный рекорд Бьорген по выигранным гонкам на Кубке мираИндивидуальные
18:39
Кобахидзе заявил о важности отношений с Азербайджаном для энергобезопасности ГрузииВ регионе
18:38
Азербайджанский боксер Наби Искендеров вышел в полуфинал Кубка мира в ТашкентеИндивидуальные
18:30
Синоптики предупредили о ливнях и селях в ряде регионов АзербайджанаЭкология