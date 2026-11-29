Федерация альпинизма Азербайджана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов организовала пеший поход к озеру Гаранохур, расположенному на территории Шахдагского национального парка.

Об этом Report сообщили в Федерации.

В походе приняли участие 22 человека, в том числе представители федерации, Минэкологии, государственного и частного сектора. Во время похода сотрудники национального парка предоставили участникам информацию о флоре и фауне территории.

Инициатива "Открой для себя Азербайджан" служит продвижению природных уголков Азербайджана, повышению интереса к горным походам и усилению экологического просвещения.