В рамках инициативы "Открой для себя Азербайджан" организован поход к озеру Гаранохур
Экология
- 29 ноября, 2026
- 18:55
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Федерация альпинизма Азербайджана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов организовала пеший поход к озеру Гаранохур, расположенному на территории Шахдагского национального парка.
Об этом Report сообщили в Федерации.
В походе приняли участие 22 человека, в том числе представители федерации, Минэкологии, государственного и частного сектора. Во время похода сотрудники национального парка предоставили участникам информацию о флоре и фауне территории.
Инициатива "Открой для себя Азербайджан" служит продвижению природных уголков Азербайджана, повышению интереса к горным походам и усилению экологического просвещения.
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