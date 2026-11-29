Дружественные отношения с Азербайджаном позволили Грузии достичь важных договоренностей в сфере экономической безопасности, в том числе в энергетике.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

По его словам, в октябре 2026 года стороны продлили на 20 лет соглашение о поставках азербайджанского газа в Грузию.

"На основе переговоров с Азербайджаном, которые проходили в очень дружественном ключе, мы достигли важнейших соглашений, которые напрямую связаны с нашей экономической безопасностью. В их числе договоренности об объемах и цене на газ. Все это стало результатом наших дружеских и взаимовыгодных отношений", - отметил Кобахидзе.

Отметим. что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и сотрудничают в рамках ряда крупных региональных проектов, включая железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Южный газовый коридор.