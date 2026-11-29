"Карабах" обыграл "Сумгайыт" в домашнем матче 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последняя игра тура, прошедшая на Azersun Arena, завершилась со счетом 4:2.

В составе агдамцев голы забили Алексей Кащук (42-я минута), Ренальдо Сефас (45+2), Таофик Исмаил (77), Муса Гурбанлы (86). За гостей отличились Иса Сулиман (8) и Эмиль Мустафаев (55).

"Карабах" по итогам 13 туров набрал 23 очка и занимает 4-е место в чемпионате страны, у "Сумгайыта" 10 баллов и 10-е позиция в турнирной таблице.

Напомним, что в ранее состоявшихся матчах 13-го тура "Шафа" одержала победу над "Имишли" (3:1), "Нефтчи" обыграл "Зиря" (1:0), "Туран Товуз" оказался сильнее "Кяпяза" (2:1), "Сабах" выиграл у "Араз-Нахчывана" (2:1), а "Шамахы" - у "Габалы" (2:0).