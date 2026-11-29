В Баку на проспекте Гейдара Алиева возник затор из-за ДТП
Происшествия
- 29 ноября, 2026
- 19:23
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ДТП на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку привел к затору.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД,
Согласно информации, в настоящее время движение затруднено в обоих направлениях как на основной, так и на боковой дороге
Сотрудники полиции принимают меры для устранения затора.
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