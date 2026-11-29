ДТП на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку привел к затору.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД,

Согласно информации, в настоящее время движение затруднено в обоих направлениях как на основной, так и на боковой дороге

Сотрудники полиции принимают меры для устранения затора.