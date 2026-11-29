Bakıda Heydər Əliyev prospektində qəza olub, sıxlıq yaranıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2026
- 19:05
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Bakının Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospektində, kənar yolda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, qəza səbəbindən əsas və kənar yolda hər iki istiqamətdə sıxlıq yaranıb.
Hazırda polis sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür.
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