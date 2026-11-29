Порядка 20 человек эвакуировали из двухэтажного административного здания на территории посольства Турции в центре Москвы из-за возгорания.

Как передает Report, об этом сообщает местная пресса.

Согласно информации, в одном из помещений загорелась мебель.

Отмечается, что здание предназначено для проживания сотрудников посольства, в результате инцидента никто не пострадал.