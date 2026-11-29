В здании посольства Турции в Москве вспыхнул пожар
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 20:09
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Порядка 20 человек эвакуировали из двухэтажного административного здания на территории посольства Турции в центре Москвы из-за возгорания.
Как передает Report, об этом сообщает местная пресса.
Согласно информации, в одном из помещений загорелась мебель.
Отмечается, что здание предназначено для проживания сотрудников посольства, в результате инцидента никто не пострадал.
Последние новости
21:23
В Габале возникли локальные перебои с газомЭнергетика
21:06
Сенат США намерен закрыть миллиардерам лазейку для ухода от налоговДругие страны
20:48
В Белом доме допустили усиление ограничений на экспорт передовых чиповДругие страны
20:24
Пезешкиан: Иран продолжает переговоры с СШАВ регионе
20:09
В здании посольства Турции в Москве вспыхнул пожарВ регионе
19:57
На референдуме в Швейцарии поддержали упрощение экспорта оружия - Обновлено-2Другие страны
19:38
Фото
Азербайджанская делегация ознакомилась в Ташкенте с историей и культурой УзбекистанаKультурная политика
19:23
В Баку на проспекте Гейдара Алиева возник затор из-за ДТППроисшествия
19:15
Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сумгайыт" в последнем матче 13-го тураФутбол