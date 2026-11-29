Türkiyənin Moskvadakı səfirliyinin binasında yanğın olub
Region
- 29 noyabr, 2026
- 20:21
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Türkiyənin Moskvadakı səfirliyinin binasında yanğın olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə yerli media məlumat yayıb.
Yanğın səbəbindən ikimərtəbəli inzibati binadan təxminən 20 nəfər təxliyə edilib.
Məlumata görə, otaqlardan birindəki mebel yanıb. Bina səfirlik işçiləri üçün nəzərdə tutulub.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
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