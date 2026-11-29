Иран продолжает переговорный процесс по решению конфликта с США, однако не намерен принимать унизительные условия.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Мы стараемся продвигаться по пути переговоров, используя для этого логику. Однако мы не намерены мириться с агрессией и какими бы то ни было ошибочными действиями наших врагов", - отметил он.

Президент Ирана предупредил, что Тегеран "не потерпит унижения" и будет противостоять попыткам запугивания.

В последние месяцы Иран и США периодически проводят через посредников переговоры по прекращению вооруженного конфликта.