США могут ужесточить экспортные ограничения на поставки высокопроизводительных полупроводников, если подтвердится, что некоторые из самых передовых чипов попали в Китай.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявил директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Ранее глава нацразведки США Джей Клейтон признал, что Китай мог получить доступ к чипам компании Nvidia.

"Что касается самых лучших, новейших чипов, то если некоторые из них действительно попали не в те руки, напрямую или косвенно, через центры обработки данных, то эту проблему, безусловно, необходимо решить, ужесточив контроль, если такая информация подтвердится", - сказал Хассетт, комментируя скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга.

Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг спецслужбы считают агентом разведки КНР.