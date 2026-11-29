Ограниченный доступ к последующим раундам финансирования остается одним из ключевых препятствий для дальнейшего развития венчурной экосистемы Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил Виталий Яковлев, руководитель KPMG в Азербайджане и глава сектора инфраструктуры KPMG в регионе Кавказа и Центральной Азии, выступая на втором инвестиционном форуме INMerge, организованном PASHA Holding 29 ноября в Баку.

По его словам, несмотря на развитие стартап-экосистемы и появление первых институциональных венчурных фондов, доступ к капиталу для масштабирования бизнеса остается ограниченным.

"Мы начинаем создавать компании. Мы начинаем их финансировать. Сложность заключается в том, чтобы поддерживать это финансирование по мере их роста", – отметил эксперт.

Руководитель KPMG в Азербайджане отметил, что аналогичные вызовы наблюдаются и на региональном уровне, несмотря на рост объемов венчурного финансирования.

По представленным им данным, в 2025 году венчурные инвестиции в Центральной Азии достигли рекордных 320 млн долларов. При этом значительная часть общего объема финансирования пришлась на крупные сделки с участием технологических компаний Uzum и Higgsfield, что свидетельствует о высокой концентрации инвестиций на региональном рынке.

По мнению Виталия Яковлева, дальнейшее развитие венчурной экосистемы требует не только увеличения объемов инвестиций, но и повышения инвестиционной готовности стартапов, совершенствования корпоративного управления и расширения возможностей для привлечения международного капитала.

"Регион одновременно сталкивается с двумя ограничениями. Ему необходимо больше капитала. Но также требуется больше компаний, готовых к инвестициям и способных эффективно использовать этот капитал", – отметил эксперт.

Одним из инструментов решения проблемы может стать создание фонда фондов (Fund of Funds), который позволит поддерживать профессиональных управляющих венчурными фондами и способствовать привлечению дополнительных инвесторов.

Как отметил Яковлев, создание такого механизма уже предусмотрено Планом мероприятий по цифровому развитию Азербайджана на 2026–2028 годы, при этом завершение его реализации запланировано на июнь 2027 года.

Вместе с тем эксперт подчеркнул необходимость развития механизмов выхода инвесторов из капитала компаний, включая стратегические продажи, вторичные сделки и потенциальное размещение акций на фондовом рынке.

"Венчурный капитал не может представлять собой односторонний поток денег. Если инвесторы постоянно вкладывают капитал в стартапы, но не могут впоследствии реализовать свои инвестиции, экосистема не сможет стать самодостаточной", – заявил руководитель KPMG в Азербайджане.

По его словам, формирование полноценного инвестиционного цикла, от первоначального финансирования до международного масштабирования и выхода инвесторов из капитала, станет одним из определяющих факторов дальнейшего развития венчурного рынка Азербайджана.