В Ормузском проливе еще одно судно подорвалось на мине, после чего на борту возник пожар.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Отмечается, что танкер отключил транспондеры и пытался пересечь Ормузский пролив скрытно.

Ранее КСИР сообщал, что на юге Ормуза два нефтяных супертанкера подорвались на морских минах.