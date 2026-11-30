КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один нефтяной танкер
В регионе
- 30 ноября, 2026
- 00:48
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В Ормузском проливе еще одно судно подорвалось на мине, после чего на борту возник пожар.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Отмечается, что танкер отключил транспондеры и пытался пересечь Ормузский пролив скрытно.
Ранее КСИР сообщал, что на юге Ормуза два нефтяных супертанкера подорвались на морских минах.
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