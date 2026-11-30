В результате падения пассажирского автобуса в ущелье в центральной части Мьянмы погибли 22 человека, еще 14 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Пожарную службу Мьянмы.

Согласно информации, ДТП произошло в воскресенье в 19:50 по местному (17:20 по бакинскому) времени на участке дороги в районе Пьин-У-Луин административной области Мандалай.

По данным ведомства, в автобусе находились 36 человек. После аварии пожарная служба направила на место спасательные бригады. Пострадавших доставили в больницы.

Уточняется, что большинство пассажиров автобуса составляли преподаватели, учащиеся и сотрудники одной из частных школ.