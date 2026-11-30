В Мьянме десятки человек погибли при падении автобуса в ущелье
Другие страны
- 30 ноября, 2026
- 01:37
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В результате падения пассажирского автобуса в ущелье в центральной части Мьянмы погибли 22 человека, еще 14 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Пожарную службу Мьянмы.
Согласно информации, ДТП произошло в воскресенье в 19:50 по местному (17:20 по бакинскому) времени на участке дороги в районе Пьин-У-Луин административной области Мандалай.
По данным ведомства, в автобусе находились 36 человек. После аварии пожарная служба направила на место спасательные бригады. Пострадавших доставили в больницы.
Уточняется, что большинство пассажиров автобуса составляли преподаватели, учащиеся и сотрудники одной из частных школ.
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