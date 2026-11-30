Израиль подписал соглашение о статусе международных стабилизационных сил в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал высокий представитель Совета мира по сектору Газа Николай Младенов.

"Израиль подписал соглашение о статусе международных стабилизационных сил в Газе. Это открывает путь к первоначальному развертыванию и приближает нас к практической работе по демилитаризации, переходному периоду и восстановлению", - написал Младенов на своей странице в X.

Ранее израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".