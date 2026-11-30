Дортмундская "Боруссия" проиграла леверкузенскому "Байеру" в домашнем матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет на 8-й минуте открыли хозяева, отличился Феликс Нмеча. На 39-й минуте из-за травмы у черно-желтых был заменен Константинос Карецас, вместо него в игру вошел Фабиу Силва. На 69-й минуте Патрик Шик забил ответный мяч команды из Леверкузена. На 80-й минуте Игнасио Фернандес забил победный гол гостей.

"Шмели" с 24 очками возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, у "Байера" 22 очка и 5-я строчка в чемпионате страны.

В следующем туре "Боруссия" 6 декабря встретится с "Шальке", а леверкузенцы днем ранее сыграют с мёнхенгладбахской "Боруссией".