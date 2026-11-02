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    Пираты угнали иранское судно с 23 моряками

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 08:54
    Пираты угнали иранское судно с 23 моряками

    Сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Центр морской безопасности в Индийском океане (MSCIO).

    Судно захватили у северо-восточного побережья Сомали, между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун. По данным источника в морской полиции автономного региона Пунтленд, на борту находились 21 гражданин Ирана и двое сомалийских охранников. В нападении участвовали 12 пиратов. Информация о состоянии экипажа пока отсутствует.

    MSCIO предупредил, что захваченное судно может использоваться в качестве плавучей базы для нападений на торговые корабли. Военно-морская операция Евросоюза "Аталанта" начала расследование инцидента и призвала суда в регионе сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.

    Захват судна Пиратство Сомали
    Quldurlar 23 dənizçinin olduğu İran gəmisini ələ keçirib
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