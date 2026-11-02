ЕБРР планирует поддержать инвестпрограмму крупного ритейлера Азербайджана на 373 млн манатов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает вопрос о выделении группе компаний Veyseloglu (одному из крупнейших участников рынка розничной торговли продовольствием и товарами повседневного спроса в Азербайджане) старшего кредита в размере до 126 млн манатов (примерно 65 млн евро).

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, совокупная стоимость масштабной инвестиционной программы группы составляет порядка 373 млн манатов.

Средства, выделяемые ЕБРР, входят в состав более обширного финансового пакета, формируемого с привлечением и других кредитных организаций. В рамках проекта предполагается направить ресурсы на расширение торговой сети и автопарка компании, а также на возведение нового распределительного центра на территории страны.

Предполагается, что проект будет обеспечен покрытием рисков первой очереди со стороны Европейского союза в соответствии с гарантийным соглашением EFSD+ "Программа повышения устойчивости муниципальной, инфраструктурной и промышленной сферы плюс". По сообщению ЕБРР, проект нацелен на содействие долгосрочному развитию компании, модернизацию логистической инфраструктуры и сектора розничной торговли, а также на устранение существующих ограничений в цепочках поставок. Ключевой экологический эффект будет обеспечен благодаря финансированию более устойчивой продовольственной логистики, в том числе строительству распределительного центра, отвечающего стандарту сертификации EDGE, и вложениям в энергоэффективные решения для новых торговых объектов. Инклюзивная составляющая проекта включает обновление кадровой политики группы, повышение квалификации персонала и совершенствование условий труда.

На данный момент проект пребывает на этапе предварительного анализа, а официальное рассмотрение Советом директоров ЕБРР запланировано на 2 декабря 2026 года.

Группа компаний Veyseloglu была создана в 1994 году и осуществляет деятельность в области дистрибуции, розничной торговли, логистики и производства.