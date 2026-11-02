EBRD Azərbaycandakı riteylerin investisiya proqramını dəstəkləməyi planlaşdırır
- 02 noyabr, 2026
- 09:25
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Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) "Veysəloğlu" Şirkətlər Qrupuna (Azərbaycanda ərzaq və gündəlik tələbat mallarının pərakəndə satışı bazarının ən böyük iştirakçılarından birinə) 126 milyon manata (təxminən 65 milyon avro) qədər kreditin ayrılması məsələsini nəzərdən keçirir.
"Report" EBRD-yə istinadən xəbər verir ki, qrupun irimiqyaslı investisiya proqramının ümumi dəyəri təxminən 373 milyon manat təşkil edir.
EBRD tərəfindən ayrılan vəsaitlər digər kredit təşkilatlarının da cəlb edilməsi ilə formalaşdırılan daha geniş maliyyə paketinin tərkibinə daxildir. Layihə çərçivəsində resursların şirkətin ticarət şəbəkəsinin və avtomobil parkının genişləndirilməsinə, həmçinin ölkə ərazisində yeni paylama mərkəzinin inşasına yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
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