АБР утвердил первый Стратегический бизнес-обзор на около $105 млрд до 2030 года

Азиатский банк развития (АБР) одобрил свой первый в истории Стратегический бизнес-обзор, который предусматривает финансовые обязательства на сумму 104,5 млрд долларов США в период 2027–2029 годов, а также комплексную реформаторскую программу, направленную на повышение качества подготовки и исполнения проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, принятый документ впервые интегрирует стратегическое, операционное, кадровое и финансовое планирование в единую структуру, что призвано повысить оперативность реагирования на потребности государств-участников на фоне экономической нестабильности, климатических угроз и технологической трансформации.

"Совершенствуя нашу предшествующую систему планирования, данный обзор объединяет стратегию, операции, кадровые ресурсы и финансовое планирование в целостный механизм, позволяющий АБР оперативнее и адаптивнее отвечать на эволюционирующие потребности стран- членов банка", - цитируются в сообщении слова президента АБР Масато Канны.

Согласно базовому сценарию бизнес-обзора, 81,6 млрд долларов будет направлено на суверенные операции (содействие правительствам), а 22,8 млрд долларов - на несуверенные операции (поддержка частного сектора). В соответствии с обновленной стратегией АБР планирует сосредоточить усилия на готовности проектов к выполнению, управлении рисками и расширении регионального присутствия, в первую очередь в государствах с ограниченным ресурсным потенциалом. Помимо этого, банк намерен усилить мобилизацию частного капитала и углубить взаимодействие между государственным и частным секторами.

Ключевыми направлениями финансирования по-прежнему останутся противодействие бедности, поддержка развивающихся островных государств и стран, находящихся в условиях конфликта, обеспечение продовольственной, водной и энергетической безопасности, а также содействие становлению новых отраслей, в том числе переработке стратегически важных минеральных ресурсов.

Принятый документ определяет общий вектор деятельности АБР вплоть до 2029 года (включительно), тогда как конкретные финансовые инициативы и бюджетные решения будут проходить отдельные процедуры рассмотрения и утверждения.

Азиатский банк развития, учрежденный в 1966 году, насчитывает 69 стран-членов, из которых 50 представляют Азиатско-Тихоокеанский регион.