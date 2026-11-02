Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    АБР утвердил первый Стратегический бизнес-обзор на около $105 млрд до 2030 года

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 09:20
    АБР утвердил первый Стратегический бизнес-обзор на около $105 млрд до 2030 года

    Азиатский банк развития (АБР) одобрил свой первый в истории Стратегический бизнес-обзор, который предусматривает финансовые обязательства на сумму 104,5 млрд долларов США в период 2027–2029 годов, а также комплексную реформаторскую программу, направленную на повышение качества подготовки и исполнения проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, принятый документ впервые интегрирует стратегическое, операционное, кадровое и финансовое планирование в единую структуру, что призвано повысить оперативность реагирования на потребности государств-участников на фоне экономической нестабильности, климатических угроз и технологической трансформации.

    "Совершенствуя нашу предшествующую систему планирования, данный обзор объединяет стратегию, операции, кадровые ресурсы и финансовое планирование в целостный механизм, позволяющий АБР оперативнее и адаптивнее отвечать на эволюционирующие потребности стран- членов банка", - цитируются в сообщении слова президента АБР Масато Канны.

    Согласно базовому сценарию бизнес-обзора, 81,6 млрд долларов будет направлено на суверенные операции (содействие правительствам), а 22,8 млрд долларов - на несуверенные операции (поддержка частного сектора). В соответствии с обновленной стратегией АБР планирует сосредоточить усилия на готовности проектов к выполнению, управлении рисками и расширении регионального присутствия, в первую очередь в государствах с ограниченным ресурсным потенциалом. Помимо этого, банк намерен усилить мобилизацию частного капитала и углубить взаимодействие между государственным и частным секторами.

    Ключевыми направлениями финансирования по-прежнему останутся противодействие бедности, поддержка развивающихся островных государств и стран, находящихся в условиях конфликта, обеспечение продовольственной, водной и энергетической безопасности, а также содействие становлению новых отраслей, в том числе переработке стратегически важных минеральных ресурсов.

    Принятый документ определяет общий вектор деятельности АБР вплоть до 2029 года (включительно), тогда как конкретные финансовые инициативы и бюджетные решения будут проходить отдельные процедуры рассмотрения и утверждения.

    Азиатский банк развития, учрежденный в 1966 году, насчитывает 69 стран-членов, из которых 50 представляют Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Азиатский банк развития (АБР) Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
    ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib
    ADB approves its first Strategic Business Outlook, covering approximately $105B through 2030
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:48
    Нефть марки Brent снизилась до $109,77 за баррель
    Энергетика
    09:41
    ВБ перенес утверждение проекта по сокращению утечек газа в Азербайджане
    Энергетика
    09:40
    В Азербайджане пройдет Месяц цифровых медиа
    Медиа
    09:40
    ЦИК Болгарии: После обработки 99,68% голосов Йотова побеждает на президентских выборах
    Другие страны
    09:30
    Азербайджан включен в программу АБР по адаптации агросектора к изменениям климата
    Финансы
    09:29
    Из-за надвигающегося циклона в Индии эвакуируют 30 тыс. человек
    Другие страны
    09:27
    МЧС: За минувшую неделю совершено 143 выезда на пожары, спасены 38 человек
    Происшествия
    09:20
    АБР утвердил первый Стратегический бизнес-обзор на около $105 млрд до 2030 года
    Финансы
    09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2026)
    Финансы
    Лента новостей