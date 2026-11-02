ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib
- 02 noyabr, 2026
- 09:37
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Asiya İnkişaf Bankı (ADB) 2027–2029-cu illər ərzində 104,5 milyard ABŞ dolları məbləğində maliyyə öhdəliklərini, həmçinin Asiya-Sakit okean regionunda layihələrin hazırlanması və icrası keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş kompleks islahatlar proqramını nəzərdə tutan tarixində ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib.
"Report" ADB-yə istinadən xəbər verir ki, qəbul edilmiş sənəd ilk dəfə olaraq strateji, əməliyyat, kadr və maliyyə planlaşdırmasını vahid strukturda birləşdirir və bu da iqtisadi qeyri-sabitlik, iqlim təhdidləri və texnoloji transformasiya fonunda iştirakçı dövlətlərin ehtiyaclarına reaksiyanın operativliyini artırmaq məqsədi daşıyır.
"Əvvəlki planlaşdırma sistemimizi təkmilləşdirərək, bu icmal strategiyanı, əməliyyatları, kadr resurslarını və maliyyə planlaşdırmasını ADB-nin banka üzv ölkələrin ehtiyaclarına daha operativ və adaptiv şəkildə cavab verməsinə imkan yaradan bütöv bir mexanizmdə birləşdirir", - məlumatda ADB prezidenti Masato Kandanın sözlərindən sitat gətirilib.
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