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    ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:37
    ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) 2027–2029-cu illər ərzində 104,5 milyard ABŞ dolları məbləğində maliyyə öhdəliklərini, həmçinin Asiya-Sakit okean regionunda layihələrin hazırlanması və icrası keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş kompleks islahatlar proqramını nəzərdə tutan tarixində ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib.

    "Report" ADB-yə istinadən xəbər verir ki, qəbul edilmiş sənəd ilk dəfə olaraq strateji, əməliyyat, kadr və maliyyə planlaşdırmasını vahid strukturda birləşdirir və bu da iqtisadi qeyri-sabitlik, iqlim təhdidləri və texnoloji transformasiya fonunda iştirakçı dövlətlərin ehtiyaclarına reaksiyanın operativliyini artırmaq məqsədi daşıyır.

    "Əvvəlki planlaşdırma sistemimizi təkmilləşdirərək, bu icmal strategiyanı, əməliyyatları, kadr resurslarını və maliyyə planlaşdırmasını ADB-nin banka üzv ölkələrin ehtiyaclarına daha operativ və adaptiv şəkildə cavab verməsinə imkan yaradan bütöv bir mexanizmdə birləşdirir", - məlumatda ADB prezidenti Masato Kandanın sözlərindən sitat gətirilib.

    Xəbər yenilənir

    Masato Kanda Asiya İnkişaf Bankı (ADB)
    АБР утвердил первый Стратегический бизнес-обзор на около $105 млрд до 2030 года
    ADB approves its first Strategic Business Outlook, covering approximately $105B through 2030
    44 filmi
    44 filmi

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