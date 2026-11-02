Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2026)

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,9%, до 2,1118 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9000

    100 российских рублей

    2,1118

    1 австралийский доллар

    1,1938

    1 белорусский рубль

    0,5771

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1264

    1 чешская крона

    0,0780

    1 китайский юань

    0,2557

    1 датская крона

    0,2542

    1 грузинский лари

    0,6561

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2769

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1733

    1 швейцарский франк

    2,0635

    1 израильский шекель

    0,5412

    1 канадский доллар

    1,2157

    1 кувейтский динар

    5,4588

    100 казахстанских тенге

    0,3743

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5195

    1 молдавский лей

    0,0944

    1 норвежская крона

    0,1845

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6121

    1 польский злотый

    0,4304

    1 румынский лей

    0,3558

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3290

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3054

    1 Турецкая лира

    0,0340

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0375

    100 Японских йен

    1,0771

    1 Новозеландский доллар

    0,9546

    Золото

    6634,3605

    Серебро

    85,0992

    Платина

    2445,2800

    Палладий

    1663,6030
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2026)
    CBA currency exchange rates (02.11.2026)
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