Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2026)
- 02 ноября, 2026
- 09:14
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,9%, до 2,1118 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9000
|
100 российских рублей
|
2,1118
|
1 австралийский доллар
|
1,1938
|
1 белорусский рубль
|
0,5771
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1264
|
1 чешская крона
|
0,0780
|
1 китайский юань
|
0,2557
|
1 датская крона
|
0,2542
|
1 грузинский лари
|
0,6561
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2769
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1733
|
1 швейцарский франк
|
2,0635
|
1 израильский шекель
|
0,5412
|
1 канадский доллар
|
1,2157
|
1 кувейтский динар
|
5,4588
|
100 казахстанских тенге
|
0,3743
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5195
|
1 молдавский лей
|
0,0944
|
1 норвежская крона
|
0,1845
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6121
|
1 польский злотый
|
0,4304
|
1 румынский лей
|
0,3558
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3290
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3054
|
1 Турецкая лира
|
0,0340
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0375
|
100 Японских йен
|
1,0771
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9546
|
Золото
|
6634,3605
|
Серебро
|
85,0992
|
Платина
|
2445,2800
|
Палладий
|
1663,6030