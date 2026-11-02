İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2026)

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9000 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 2,1118 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9000

    100 Rusiya rublu

    2,1118

    1 Avstraliya dolları

    1,1938

    1 Belarus rublu

    0,5771

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1264

    1 Çexiya kronu

    0,0780

    1 Çin yuanı

    0,2557

    1 Danimarka kronu

    0,2542

    1 Gürcü larisi

    0,6561

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2769

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1733

    1 İsveçrə frankı

    2,0635

    1 İsrail şekeli

    0,5412

    1 Kanada dolları

    1,2157

    1 Küveyt dinarı

    5,4588

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3743

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5195

    1 Moldova leyi

    0,0944

    1 Norveç kronu

    0,1845

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6121

    1 Polşa zlotası

    0,4304

    1 Rumıniya leyi

    0,3558

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3290

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3054

    Türk lirəsi

    0,0340

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0375

    Yapon yeni

    1,0771

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9546

    Qızıl

    6634,3605

    Gümüş

    85,0992

    Platin

    2445,2800

    Palladium

    1663,6030
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2026)
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