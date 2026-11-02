Ilham Aliyev Azerbaijan-Georgia relations FIFA U-15 World Cup and Festival Road to Victory
    Ilham Aliyev Azerbaijan-Georgia relations FIFA U-15 World Cup and Festival Road to Victory

    CBA currency exchange rates (02.11.2026)

    Finance
    • 02 November, 2026
    • 09:17
    CBA currency exchange rates (02.11.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.1% to 1.9000 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.9% to 2.1118 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9000

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1118

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1938

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5771

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1264

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0780

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2557

    1 DKK (Danish krone)

    0.2542

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6561

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2769

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1733

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0635

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5412

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2157

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4588

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3743

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5195

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0944

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1845

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6121

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4304

    1 RON (Romanian leu)

    0.3558

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3290

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3054

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0340

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0375

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0771

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9546

    Gold (1 ounce)

    6,634.3605

    Silver (1 ounce)

    85.0992

    Platinum (1 ounce)

    2,445.2800

    Palladium (1 ounce)

    1,663.6030
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2026)
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