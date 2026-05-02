    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.05.2026)

    • 02 may, 2026
    • 09:41
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.05.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    108,17

    - 0,23

    47,32

    Neft WTI (dollar/barel)

    101,94

    - 3,13

    44,52

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 644,50

    14,90

    303,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 499,27

    - 152,87

    1 435,98

    S&P 500

    7 230,12

    21,11

    384,62

    Nasdaq

    25 114,44

    222,13

    1 872,45

    Nikkei

    59 513,12

    228,20

    9 173,64

    Dax

    24 292,38

    0,00

    - 198,03

    FTSE 100

    10 363,93

    - 14,89

    432,55

    CAC 40 INDEX

    8 114,84

    0,00

    - 34,66

    Shanghai Composite

    4 112,16

    0,00

    143,32

    Bist 100

    14 442,56

    0,00

    3 181,04

    RTS

    1 119,49

    0,00

    5,36

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1721

    0,0000

    - 0,0024

    USD/GBP

    1,3583

    0,0000

    0,0110

    JPY/USD

    157,0100

    0,4200

    0,5600

    RUB/USD

    75,0001

    - 0,0600

    - 3,7499

    TRY/USD

    45,1812

    - 0,0100

    2,2250

    CNY/USD

    6,8289

    - 0,0100

    - 0,1601
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.05.2026)

