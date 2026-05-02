Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.05.2026)
Maliyyə
- 02 may, 2026
- 09:41
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
108,17
|
- 0,23
|
47,32
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
101,94
|
- 3,13
|
44,52
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 644,50
|
14,90
|
303,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 499,27
|
- 152,87
|
1 435,98
|
S&P 500
|
7 230,12
|
21,11
|
384,62
|
Nasdaq
|
25 114,44
|
222,13
|
1 872,45
|
Nikkei
|
59 513,12
|
228,20
|
9 173,64
|
Dax
|
24 292,38
|
0,00
|
- 198,03
|
FTSE 100
|
10 363,93
|
- 14,89
|
432,55
|
CAC 40 INDEX
|
8 114,84
|
0,00
|
- 34,66
|
Shanghai Composite
|
4 112,16
|
0,00
|
143,32
|
Bist 100
|
14 442,56
|
0,00
|
3 181,04
|
RTS
|
1 119,49
|
0,00
|
5,36
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1721
|
0,0000
|
- 0,0024
|
USD/GBP
|
1,3583
|
0,0000
|
0,0110
|
JPY/USD
|
157,0100
|
0,4200
|
0,5600
|
RUB/USD
|
75,0001
|
- 0,0600
|
- 3,7499
|
TRY/USD
|
45,1812
|
- 0,0100
|
2,2250
|
CNY/USD
|
6,8289
|
- 0,0100
|
- 0,1601
