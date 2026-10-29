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    İrəvandan Minvodıya uçan təyyarə qəza siqnalı verib

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 15:39
    İrəvandan Minvodıya uçan təyyarə qəza siqnalı verib

    İrəvandan Mineralnıye Vodıya uçan təyyarə qəza siqnalı verdikdən sonra Ermənistan paytaxtına qayıtmağa məcbur olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Ermənistan" məlumat yayıb.

    Qəza siqnalının verilmə səbəbləri açıqlanmayıb.

    Sərnişin təyyarəsi Ermənistan
    Самолет летевший из Еревана в Минводы подал сигнал бедствия
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